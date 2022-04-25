Россия не отказалась от планов применить химическое оружие против украинских военных и мирных жителей Мариуполя, которые прячутся от бомбардировок на Азовстали.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, во избежание потерь среди российских военнослужащих, оккупанты могут прибегнуть к “выкуриванию” украинских защитников и людей из помещений предприятия.

Для этого вражеские войска планируют ракетно-бомбовые удары с ядовитыми веществами. Параллельно российские подразделения готовятся использовать аэрозоли с химоружием.

Следует отметить, что слова президента РФ Владимира Путина, которые он сказал об Азовстали в разговоре с министром обороны Шойгу, были вырваны из контекста. Фразу о “занятии осады путей предприятия так, чтобы и муха не пролетела” следует воспринимать именно в контексте – не дать возможности никому живым выйти из катакомб. В частности после применения химического оружия.

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Как сообщают в разведке, российские военные подбирают и инспектируют возможные места для хранения боеприпасов и баллонов с боевыми ядовитыми веществами.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что российские войска и боевики “ДНР” якобы прекращают любые боевые действия вблизи Азовстали. Оккупанты уверяют, что позволят гражданским выйти из укрытия и выехать в любом направлении.

Для того, чтобы российская так называемая гуманитарная операция началась, по всему периметру или на отдельных направлениях Азовстали должны вывесить белые флаги.

Руководит штабом РФ по “гуманитарному реагированию” генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, именно Мизинцев является одним из ответственных за уничтожение Мариуполя и мариупольцев.