Украина расследует преступления РФ, совершенные в ходе полномасштабной войны, по трем большим направлениям. Одно из них касается геноцида украинцев и принудительной депортации как его составляющей.

Об этом рассказала в эфире общенационального телемарафона генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, первое направление расследования касается преступления агрессии РФ.

– У нас есть три больших направления работы. Первое – это преступление агрессии. И мы пойдем в заочное осуждение и привлечение к ответственности, обязательно с приговорами для конкретных людей, виновных в этой агрессии. Например, министр обороны Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу, – Ред.). Мы движемся в этом направлении. А также другие чиновники военного и политического руководства (России, — Ред.), кого мы сможем законным способом привлечь к ответственности, — отметила Венедиктова.

Второе большое направление расследования – это военные преступления, совершенные россиянами на территории Украины. Речь идет об убийствах мирных людей, пытках, изнасилованиях, бомбардировках гражданской инфраструктуры.

И третье направление работы – это преступление геноцида, совершенное РФ против украинцев. Венедиктова уточнила, что принудительная депортация украинских детей подпадает под статью Уголовного кодекса Украины о геноциде.

– Мы начали это дело с первых дней войны. Сейчас у нас есть подозрения по фактам призыва к геноциду. Непосредственно те люди, которые прописывали о “денацификации” нашей страны, и кстати эти книги потом были настольными для политического руководства (РФ, — Ред.). В статье о геноциде четко указано, что депортация детей – это часть квалификации геноцида. И мы движемся в этом направлении. Я думаю, что здесь будет перспектива, – подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова уточнила, что расследование осложняется из-за отсутствия доступа к временно оккупированным территориям Украины, где войска РФ совершают преступления. Например, нет доступа к Донецку и Луганску, откуда происходит массовая депортация украинцев, в том числе и детей.

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Согласно статье 442 Уголовного кодекса Украины, геноцид – это умышленно совершенные действия, цель которых – уничтожение определенной национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем лишения жизни ее членов, создания для них жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение, сокращения деторождения или же путем насильственной передачи детей из одной группы в другую (то есть депортации). За такие преступления грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

По данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, по состоянию на 14 апреля российские захватчики принудительно депортировали в РФ более 790 тыс. граждан Украины, среди которых около 150 тыс. детей.

А 24 апреля Денисова рассказала о принудительном вывозе с территории Украины уже 915 тыс. человек, в том числе 160 тыс. детей.

Денисова также сообщила о более чем 16 тыс. заявлений относительно украинцев, пропавших без вести за время развязанной РФ полномасштабной войны.