Україна розслідує злочини РФ, вчинені під час повномасштабної війни, за трьома великими напрямками. Один із них стосується геноциду українців та примусової депортації як його складової.

Про це розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону генпрокурор України Ірина Венедіктова.

За її словами, перший напрямок розслідування стосується злочину агресії РФ.

– У нас є три великі напрямки роботи. Перший – це злочин агресії. І ми підемо в заочне засудження та притягнення до відповідальності, обов’язково з вироками для конкретних людей, які винні в цій агресії. Наприклад, міністр оборони Шойгу (міністр оборони РФ Сергій Шойгу, – Ред.). Ми рухаємося в цьому напрямку. А також інші високопосадовці військового і політичного керівництва (Росії, – Ред.), кого ми зможемо в законний спосіб притягнути до відповідальності, – зазначила Венедіктова.

Другий великий напрямок розслідування – це воєнні злочини, вчинені росіянами на території України. Йдеться про вбивства мирних людей, катування, ґвалтування, бомбардування цивільної інфраструктури.

І третій напрямок роботи – це злочин геноциду, вчиненого РФ проти українців. Венедіктова уточнила, що примусова депортація українських дітей чітко підпадає під статтю Кримінального кодексу України про геноцид.

– Ми розпочали цю справу з перших днів війни. Зараз у нас уже є підозри за фактами заклику до геноциду. Безпосередньо ті люди, які прописували про “денацифікацію” нашої країни, і до речі ці книги потім були настільними для політичного керівництва (РФ, – Ред.). У статті про геноцид чітко вказано, що депортація дітей – це частина кваліфікації геноциду. І ми рухаємося в цьому напрямку. Я думаю, що тут буде перспектива, – наголосила генпрокурор.

Венедіктова уточнила, що розслідування ускладнюється через відсутність доступу до тимчасово окупованих територій України, де війська РФ вчиняють злочини. Наприклад, немає доступу до Донецька та Луганська, звідки відбувається масова депортація українців, зокрема й дітей.

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Згідно зі статтею 442 Кримінального кодексу України, геноцид – це умисно вчинені дії, мета яких – знищення певної національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя її членів, створення для них життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове фізичне знищення, скорочення дітонародження або ж шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу (тобто депортації). За такі злочини загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, станом на 14 квітня російські загарбники примусово депортували до РФ понад 790 тис. громадян України, серед яких близько 150 тис. дітей.

А 24 квітня Денісова розповіла про примусове вивезення з території України вже 915 тис. людей, зокрема 160 тис. дітей.

Денісова також повідомила про понад 16 тис. заяв щодо українців, які зникли безвісти за час розв’язаної РФ повномасштабної війни.