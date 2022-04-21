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Факты / Украина

РФ станет для военных преступников большой тюрьмой – Венедиктова

Валентина Летяк редактор ленты
Ірина Венедіктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова уверена, что все российские военные преступники, которые убивали и пытали мирное население в Украине, будут наказаны, даже если физически не удастся усадить их на скамью подсудимых в Гааге.

– Мы видим несколько разных стратегий, как нам привлечь их к ответственности. Наша задача, чтобы эти орки сидели в клетке. Для этого они нам нужны физически. Заочные процессы, конечно, будут, и тогда РФ станет для них большой тюрьмой, – сказала она в эфире телемарафона.

Венедиктова объяснила: когда Международный уголовный суд примет свое решение – 124 страны, поставившие подпись под Римским уставом, будут обязаны арестовать этих людей на границе.

– То есть эти преступники не уедут из РФ. Но для нас важно, чтобы эти военные преступники находились физически в суде, – добавила она.

Генпрокурор рассказала, что в рамках иска к МКС против России из-за преступлений, совершенных в Украине, прокуроры допрашивают людей, которым удалось эвакуироваться с оккупированных территорий, а также освобожденных из плена с целью предоставления им статуса потерпевшего в уголовном производстве.

– Чтобы потом у человека были и права, и возможность получить компенсацию от военных преступников. Конечно, процесс длительный, у нас нет столько правоохранителей, как ужасов, которые сейчас происходят в Украине, но мы пройдем этот процесс с каждым, – подытожила Венедиктова.

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Фото: УНИАН

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