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Факты / Украина

В Харькове обнаружили склад с танковыми запчастями для оккупантов стоимостью $1,5 млн

Анастасия Гевко редактор ленты
В Харькове обнаружили склад с танковыми запчастями для оккупантов стоимостью $1,5 млн

СБУ обнаружила в Харькове скрытый склад танковых запчастей, предназначенных для оккупантов. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

– В подпольном хранилище находились 19 танковых двигателей и другие комплектующие к бронетехнике суммарной стоимостью около $1,5 млн. Этого имущества достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона, – сообщают в СБУ.

Также установлено, что нелегальный тайник обустроил 61-летний харьковчанин, который вступил в сговор с работниками местных предприятий ВПК, организовал угон и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА.

По информации СБУ, агрегаты планировалось передать войскам России в случае их проникновения в Харьков. Двигателями этой модификации все еще комплектуются российские танки Т-64.

Ведомство уточнило, что на украинские танки такой компоновки с начала 2000-х годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели большей мощности.

– Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Продолжаются следственно-оперативные меры по установлению всех лиц, причастных к преступлению, – говорится в сообщении.

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