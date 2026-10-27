Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала выступление на турнире WTA 250 в китайском Гуанчжоу с непростой победы.

В трех сетах она обыграла американку Кэти Волинец со счетом 7:5, 1:6, 7:6 (9:7).

Ястремская обыграла Волинец в Гуанчжоу

Теннисистки провели на корте 2 часа и 46 минут, за которые Ястремская сделала шесть эйсов, допустила 11 двойных ошибок против двух у соперницы и реализовала пять из 14 брейк-пойнтов.

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В первом сете теннисистки обменялись брейками в середине партии. В 11-м гейме Даяна реализовала брейк и повела по сетам.

Вторая партия прошла по сценарию американки, которая сделала рывок 5:0 с двумя брейками. Ястремской удалось защитить одну свою подачу, после чего Волинец сравняла счёт по сетам.

В решающей партии первой на своей подаче ошиблась Ястремская, что позволило Волинец выйти вперёд в счет. В седьмом гейме Кэти взяла ещt одну подачу Даяны и подавала на матч, но украинке удалось сделать брейк. После этого Ястремская выиграла четыре гейма подряд и перевела игру в тай-брейк, где одержала верх над соперницей.

Следующей соперницей Ястремской станет 21-летняя китайская теннисистка Хань Ши, занимающая 162-е место в рейтинге WTA.

Отметим, что Даяна Ястремская впервые приняла участие в турнире в Гуанчжоу, поэтому победа над Волинец стала первой для украинки на этих соревнованиях.