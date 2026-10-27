В Олешках на Херсонщине, которые находятся под российской оккупацией, 27 октября начался режим тишины. Украина и Россия договорились о прекращении огня, чтобы доставить помощь местным жителям и подготовить эвакуацию гражданских.

Режим тишины начался в 03:00 по киевскому времени. Гуманитарную миссию планируют провести 27-29 октября. Она предусматривает доставку помощи и создание условий для безопасного передвижения гражданских, которые хотят выехать из города.

Где находятся Олешки на карте, читайте в нашем материале.

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Где находятся Олешки в Украине

Олешки — город в Херсонской области, административный центр Олешковской городской общины Херсонского района. Он расположен на левом берегу Днепра, напротив Херсона. Расстояние до областного центра составляет около 18 км по суше и 9 км через реку.

На карте Олешки расположены на юге Украины, в нижнем течении Днепра. Город находится на левобережье Херсонщины, напротив областного центра. Рядом проходят дороги, которые до полномасштабной войны обеспечивали сообщение с другими населенными пунктами региона.

Олешки: расположение на карте и особенности местности

Олешки расположены возле рек Днепр и Конка. Город отделен от Херсона водными преградами, а окружающая местность включает поймы и песчаные территории. Неподалеку находится национальный природный парк «Олешковские пески».

Такое географическое положение усложняет эвакуацию во время войны. Основное автомобильное сообщение с Херсоном ранее обеспечивал Антоновский мост через Днепр. После разрушения моста и установления линии фронта на Днепре прямой безопасный путь на подконтрольную Украине территорию исчез.

Выезд по другим дорогам также связан с рисками из-за оккупации, боевых действий, минирования и угрозы атак беспилотников.

Где находятся Олешки на карте Херсонской области

Олешки расположены на левобережной, южной относительно Днепра части Херсонской области. На противоположном берегу находится Херсон. После освобождения правобережной части области осенью 2022 года Олешки остались под российской оккупацией.

Несмотря на расположение напротив областного центра, быстро эвакуировать людей невозможно: реку нельзя безопасно пересечь из-за боевых действий, а наземные маршруты проходят по оккупированной территории и остаются опасными.

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