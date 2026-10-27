В соответствии со ст. 12 закона О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, военнослужащие, за исключением тех, кто проходит срочную службу, а также их семьи, проживающие вместе с ними, имеют право на получение служебных жилых помещений. Эти помещения должны соответствовать требованиям жилищного законодательства Украины.

Факты ICTV узнавали, как получить квартиру военнослужащему и что для этого нужно.

Разновидности бесплатного жилья для военнослужащих

Недавно мобилизованные военные, а также УБД имеют право на жилье, но на определенных условиях. Они могут получить служебное жилье или деньги на аренду. Постоянное жилье могут получить военные, отслужившие 20 лет.

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Существует несколько вариантов предоставления жилья:

Постоянное жилье. Военнослужащие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут подать заявление на получение квартиры от государства. После этого они вносятся в соответствующую очередь. Предоставление жилья зависит от наличия жилищного фонда. Ждать такое жилье можно несколько лет.

Военнослужащие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут подать заявление на получение квартиры от государства. После этого они вносятся в соответствующую очередь. Предоставление жилья зависит от наличия жилищного фонда. Ждать такое жилье можно несколько лет. Служебное жилье. Для военных, которые несут службу в другом регионе, предусмотрена возможность временного проживания в служебных квартирах. После завершения военной службы такое жилье возвращается в собственность государства.

Для военных, которые несут службу в другом регионе, предусмотрена возможность временного проживания в служебных квартирах. После завершения военной службы такое Денежная компенсация. В случаях, когда государство не имеет возможности предоставить жилье, военнослужащим выплачивается денежная компенсация. Сумма выплат определяется с учетом региона проживания и количества членов семьи военного.

Кто может получить бесплатное жилье от государства

Военнослужащие, прослужившие 20 лет и более, а также их семьи, имеют право на предоставление жилья для постоянного проживания или, по их желанию, денежной компенсации на приобретение жилья. Это жилье остается военнослужащему и возвращать его не надо.

Такие права на жилье или компенсация могут быть использованы только один раз в течение всего периода службы, при условии, что право на бесплатную приватизацию жилья не было использовано ранее.

Чтобы претендовать на государственное жилье бесплатно, военнослужащий должен соответствовать определенным критериям, в частности:

выслуга лет — минимальный срок службы должен составлять не менее 20 лет;

пребывание на учете — лицо должно быть официально зарегистрировано как нуждающееся в улучшении жилищных условий;

однократное использование права — жилье предоставляется только один раз, и его нельзя было приватизировать ранее;

место регистрации — военнослужащий должен быть зарегистрирован в населенном пункте, где дислоцируется его воинская часть.

Как УБД получить жилье от государства на льготных условиях

Военнослужащие, не имеющие стажа 20 лет, могут воспользоваться льготными условиями кредитования в рамках государственной программы єОселя.

Основные условия программы:

сниженная ставка кредита — 3% годовых для военнослужащих ВСУ по контракту и работников силовых структур;

льготная ставка для УБД и ветеранов — 3-6% годовых для тех, кто не имеет собственного жилья или нуждается в расширении жилой площади;

фиксированная ставка — процентная ставка остается неизменной на протяжении всего срока кредита;

платежеспособность — заемщик должен быть официально трудоустроенным и платить налоги.

Как участникам боевых действий получить жилье: порядок выплат компенсации

Что касается компенсации, то это фактически возмещение расходов на аренду жилья в месте службы, если у военнослужащего нет собственного жилья в этой местности.

Жилье для военных — кто имеет право получить компенсацию за аренду:

военнослужащие, которые служат по контракту;

призванные на службу в качестве офицеров.

Мобилизованные военнослужащие такой возможности не имеют.

Основанием для выплаты является рапорт военнослужащего, а также перечень документов, определенный постановлением Кабмина № 450.

Согласно приказу министра обороны, размер компенсации за аренду жилья составляет:

в Киеве — 4 560 гривен в месяц;

в областных центрах — 3 420 гривен в месяц;

в других населенных пунктах — 2 280 гривен в месяц.

Для военнослужащих, у которых есть трое и более членов семьи, компенсация увеличивается в полтора раза.

Жилищные ваучеры для ветеранов

Внутренне перемещенные лица со статусом участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны могут получить жилищный ваучер на 2 млн грн. Программа предназначена для ветеранов, которые выехали с временно оккупированных территорий и соответствуют установленным условиям.

Ваучер является частью государственной программы жилищной поддержки. Его можно использовать для покупки квартиры или дома, инвестирования в строительство жилья, оплаты первоначального взноса по ипотеке или погашения ипотечного кредита. Деньги не выдают наличными — государство перечисляет их продавцу жилья или банку.

Подать заявление можно через приложение Дія. Для участия необходимо иметь статус ВПЛ и подтвержденное прежнее место проживания на временно оккупированной территории. Также действуют ограничения в отношении наличия другого жилья на подконтрольной Украине территории и получения другой государственной жилищной помощи.

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