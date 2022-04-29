Боевые действия в войне, развязанной Россией против Украины, обязательно перейдут на территорию РФ.

Об этом в интервью журналистам рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Они считали, что эта война где-то там происходит, а мы здесь сидим — шампанское, икра и так далее — размышляем, ходим в гости, тусуемся в ночных клубах. Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию Российской Федерации. Это же понятно, – сказал он.

По его словам, неважно, кто именно будет воевать на территории Российской Федерации.

— Возможно, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать… Безусловно, такие эксцессы на базах ГСМ, на складах с оружием будут только увеличиваться. Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти, — сказал Михаил Подоляк.

Напомним, ранее советник главы ОПУ говорил, что Украина будет защищать себя любым способом, в том числе атаками по базам и составам российских военных.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что по возможности Украина уничтожит мост, соединяющий материковую часть России и временно оккупированный полуостров Крым.