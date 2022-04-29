Оккупационные войска РФ устроили перестрелку между собой из-за награбленной добычи и нежелания идти в наступление.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

– В оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская община Херсонской области) произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности. В ночном инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно, — сообщили разведчики.

Отмечается, что причиной межэтнического конфликта стало нежелание бурят вести наступательные боевые действия и неравноправие условий с чеченцами.

— Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве “заградительных отрядов”. Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать, — говорится в сообщении.

В ГУР назвали еще одну причину перестрелки – неравномерность распределения награбленного. Так, основную “выгоду” от мародерства получают те же чеченцы.

— Из-за нежелания участвовать в наступательных действиях возник конфликт между командирами и личным составом подразделений ВС РФ в оккупированной Федоровке Запорожской области. Россияне жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях, — говорится в сообщении.

Разведчики выяснили, что российским контрактникам была обещана операция по “крымскому сценарию”. То есть отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы.

— Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу. Это повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители ФСБ, — рассказали в ГУР.

При этом часть военнослужащих после допросов была отвезена в неизвестном направлении, а к месту несения службы они не вернулись.

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Напомним, в конце марта российский вертолет уничтожил своих солдат на Харьковщине.

Источник: ГУР МО