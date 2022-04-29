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Факты / Украина

Регулярные войска РФ продвигаются к Славянску и Барановке — CNN

Наташа Тарчевська редактор ленты
Регулярные войска РФ продвигаются к Славянску и Барановке — CNN

В планах российского военного командования — продвинуться к населенным пунктам Барановка и Славянск в Донецкой области.

Об этом в комментарии журналистам издания CNN заявил один из американских чиновников в области обороны, решивший остаться анонимным.

— Мы видим, что они (российские оккупанты — Ред.) используют артиллерию и авиаудары перед наземным продвижением… Артиллерия и авиаудары, которые они наносят по украинским позициям, не имеют того эффекта, которого бы им хотелось — украинцы способны противостоять, – добавил чиновник.

Он уточнил, что в настоящее время российские регулярные войска осуществляют “некоторые постепенные, неравномерные, медленные продвижения к юго-востоку и юго-западу от Изюма” в Харьковской области.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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