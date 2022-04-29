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Факти / Україна

Регулярні війська РФ просуваються до Слов’янська та Баранівки – CNN

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Регулярні війська РФ просуваються до Слов’янська та Баранівки – CNN

У планах російського військового командування – просунутися до населених пунктів Баранівка та Слов’янськ, що у Донецькій області.

Про це у коментарі журналістам видання CNN заявив один із американських чиновників у галузі оборони, який вирішив залишитися анонімним.

– Ми бачимо, що вони (російські окупанти – Ред.) використовують артилерію та авіаудари перед наземним просуванням… Артилерія та авіаудари, яких вони завдають по українських позиціях, не мають того ефекту, якого б їм хотілося — українці здатні протистояти, – додав чиновник.

Він уточнив, що наразі російські регулярні війська здійснюють “деякі поступові, нерівномірні, повільні просування на південний схід і південний захід від Ізюма”, що у Харківській області.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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