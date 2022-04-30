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Факты / Украина

Война в Украине – это борьба за жизнь: Зеленский выразил благодарность США за ленд-лиз

Наташа Тарчевська редактор ленты
Война в Украине – это борьба за жизнь: Зеленский выразил благодарность США за ленд-лиз

Принятый накануне американский закон о ленд-лизе поможет победить идейных наследников нацистов, развязавших войну против Украины.

Об этом вечером 29 апреля в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

Он также выразил благодарность Соединенным Штатам, президенту Байдену и Конгрессу за аналог знаменитой программы ленд-лиза, отыгравшей ключевую роль в победе союзников во Второй мировой войне.

— Ленд-лиз и другие программы поддержки Украины – это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании, — заявил президент.

Также Владимир Зеленский добавил, что на 65-й день войны наиболее жесткая ситуация остается на Донбассе и в Харьковской области.

В Мариуполе, который был одним из самых развитых в регионе, российский концлагерь среди руин. И порядки оккупантов в той части, которую они, к сожалению, контролируют, циничнее того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы.

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