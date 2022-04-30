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Факти / Україна

Війна в Україні – це боротьба за життя: Зеленський висловив вдячність США за ленд-ліз

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Війна в Україні – це боротьба за життя: Зеленський висловив вдячність США за ленд-ліз

Ухвалений напередодні американський закон про ленд-ліз допоможе подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв’язали війну проти України.

Про це ввечері 29 квітня у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Він також висловив вдячність Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка відіграла ключову роль у перемозі союзників у Другій світовій війні.

– Ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії, – заявив президент.

Також Володимир Зеленський додав, що на 65-й день війни найбільш жорсткою ситуація залишається на Донбасі та у Харківській області.

У Маріуполі, який був одним з найбільш розвинутих в регіоні, російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів у тій частині, яку вони, на жаль, контролюють, цинічніші від того, що робили нацисти на захопленій території сходу Європи.

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