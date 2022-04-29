Вооруженные силы Украины ведут активную маневренную оборону, на отдельных территориях наносят контрудары врагу.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки наши воины отбили девять атак врага, уничтожили шесть танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.

Враг продолжает наступление на восточном фронте, потому что хочет полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не зафиксировано.

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В районе Харькова оккупанты пытаются удержать занимаемые позиции и наносят удары по ВСУ на отдельных направлениях.

На Изюмском направлении активные наступательные действия врага не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях российский враг не проводил активных действий.

Российские военные больше сосредоточились на разведке оборонных позиций подразделений Сил обороны и обстрелах из артиллерии.

На Донецком и Таврийском направлениях враг пытается не допустить перегруппировку наших войск, поэтому применяет артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.

Продолжается осада Мариуполя и Азовстали в т.ч.

На временно занятых территориях оккупационные власти блокируют гуманитарные грузы с территории Украины, а военные ВС РФ грабят крестьян. Так, в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

За прошедшие сутки наши военные сбили 15 воздушных целей врага: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Фото: Генштаб ВСУ