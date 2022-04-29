Збройні сили України ведуть активну маневрову оборону, на окремих територіях завдають контрударів ворогу.

Про це йдеться у зведенні від Генерального штабу ЗСУ.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу наші воїни відбили дев’ять атак ворога, знищили шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Ворог продовжує наступ на східному фронті, адже хоче повного контролю над територією Донецької й Луганської областей.

На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не зафіксовано.

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У районі Харкова окупанти намагаються утримати займані позиції та завдають ударів по ЗСУ на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках російський ворог активних дій не проводив.

Російські військові більше зосередилися на розвідці оборонних позицій підрозділів Сил оборони та обстрілах з артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається не допустити перегрупування наших військ, тому застосовує артилерію, міномети та реактивні системи залпового вогню.

Продовжується облога Маріуполя і Азовсталі, зокрема.

На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада блокує гуманітарні вантажі з території України, а військові ЗС РФ грабують селян. Так, із сільгосптовариства у місті Кам’янка-Дніпровська викрадено понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом.

За минулу добу наші військові збили 15 повітряних цілей ворога: один літак, п’ять крилатих ракет та дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Фото: Генштаб ЗСУ