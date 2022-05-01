Посольство США планирует вернуться в Киев как можно скорее – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебу о том, что Америка планирует вернуть свое посольство в Киев как можно скорее.

Об этом пишет Washington Post.

Как уточняется, Блинкен в своем телефонном разговоре с Кулебой “подчеркнул твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России”.

– Госсекретарь сообщил обновленную информацию о планах возвращения американских дипломатов в Украину, в том числе о первых визитах во Львов на этой неделе и о планах вернуться в Киев как можно скорее, – рассказал изданию представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он добавил, что коллеги обсудили запрос администрации к Конгрессу на 33 миллиарда долларов в виде помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, чтобы дать Украине возможность победить в “бессовестной войне Кремля”.

Министр Кулеба, в свою очередь, сообщил у себя в Twitter, что обсудил с Блинкеном “дальнейшие санкции в отношении России, поставки оружия и финансовую поддержку Украине”, а также политику содействия украинскому экспорту в США.