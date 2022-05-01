Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>404 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Мир

Посольство США планирует вернуться в Киев как можно скорее – Блинкен

Анастасия Гевко редактор ленты
кулеба блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебу о том, что Америка планирует вернуть свое посольство в Киев как можно скорее.

Об этом пишет Washington Post.

Как уточняется, Блинкен в своем телефонном разговоре с Кулебой “подчеркнул твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России”.

– Госсекретарь сообщил обновленную информацию о планах возвращения американских дипломатов в Украину, в том числе о первых визитах во Львов на этой неделе и о планах вернуться в Киев как можно скорее, – рассказал изданию представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он добавил, что коллеги обсудили запрос администрации к Конгрессу на 33 миллиарда долларов в виде помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, чтобы дать Украине возможность победить в “бессовестной войне Кремля”.

Министр Кулеба, в свою очередь, сообщил у себя в Twitter, что обсудил с Блинкеном “дальнейшие санкции в отношении России, поставки оружия и финансовую поддержку Украине”, а также политику содействия украинскому экспорту в США.

Читайте
Враг стягивает технику на Восток, Херсонская область без связи: что происходит на 67-е сутки войны (онлайн)

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: The Washington Post

Фото: УНИАН

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка