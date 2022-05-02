В Харькове остановилась работа производств, город замер — мэр

На фоне полномасштабного вторжения в РФ промышленные предприятия Харькова временно прекратили свою работу промышленные предприятия.

Об этом 1 мая в вечернем видеообращении сообщил мэр города Игорь Терехов. Он заверил харьковчан, что после победы город будет отстроен. В настоящее время местные власти в условиях войны работают круглосуточно.

– Не работают наши промышленные предприятия. Несколько крупнейших рынков Харькова уничтожены, сфера обслуживания почти не работает, строительный бизнес остановился. Город замер.

Игорь Терехов также заверил, что после войны в Харькове найдется работа для каждого, кто будет ее искать.

– После нашей Победы промышленность, IT-индустрия и строительство станут локомотивами экономического возрождения города. Каждому в Харькове найдется работа. Мы вместе со всеми харьковчанами, любящими свой город, свою страну, по крупицам восстановим все, что было уничтожено.