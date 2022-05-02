Міністерство закордонних справ України відреагувало на слова МЗС Росії, в яких дискредитується візит посла доброї волі ООН, голлівудської акторки Анджеліни Джолі до Львова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

Ніколенко прокоментував заяви МЗС РФ про те, що візит Анджеліни Джолі нібито полягав у тому, щоб відвернути увагу від Азовсталі.

– МЗС РФ схвилював приїзд до України посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі. Подобається, не подобається – а Москві доведеться змиритися з новою реальністю: Україна може зателефонувати найрозкрученішому представнику всього світу, а Росія – ні, – заявив Ніколенко.

Він заявив, що попри спроби Москви дискредитувати мету поїздки посла доброї волі ООН, світ бачить докази варварства сучасної Росії при Путіні через те, що коїться на війні проти України.

– Реабілітація в очах міжнародної творчої спільноти стала нездійсненною місією для Росії. Ось і залишається лише працювати над імпортозаміщенням. Дістали з того світу навіть Йосипа Кобзона. Шановні колеги з російського МЗС, наступного разу не забувайте про творчий колектив “загони Путіна”, – пожартував речник МЗС.

Нагадаємо, про візит Анджеліни Джолі на Львівщину стало відомо 30 квітня. В рамках поїздки вона зустрілась з людьми, евакуйованими з зони бойових дій, відвідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетних ударів РФ, відвідала школу-інтернат та навіть дізналась, що таке повітряна тривога, від якої ховалась в укриттях.

Раніше низка російських медійних осіб емоційно відреагували на візит Джолі до Києва.

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Джерело: Олег Ніколенко

Фото: Олег Ніколенко