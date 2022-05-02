Данилов объяснил, почему в Украине пока не будет следующего этапа мобилизации

В Украине достаточно мобилизованных защитников, поэтому следующего, четвертого этапа мобилизации пока не будет.
Об этом вечером 2 мая в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
— На сегодняшний день у нас достаточное количество военных, которые уже пришли к военкоматам и которых мы привлекли. На сегодняшний день идет обучение, идет подготовка наших бойцов. И то, что мы сделали в первую очередь этого достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну, — сказал Секретарь СНБО.
Согласно законодательству, всеобщая мобилизация в Украине происходит в четыре волны.
Поэтапность привлечения военнообязанных граждан происходит в соответствии с возможностями и потребностями армии, а также исходя из успехов боевых действий.
В Минобороны отмечают: призыв осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами: сейчас они под грифом “секретно”.
Волны мобилизации:
- Первая. Касается оперативного резерва: бывшие военнослужащие с боевым опытом, контрактники и ветераны АТО/ООС. До 40 лет.
- Вторая. Также касается оперативного резерва: бывшие военнослужащие с боевым опытом ДО 2014 года, а также контрактники.
- Третья. Мобилизационный резерв. Речь идет о выпускниках университетов, прошедших военную кафедру и получивших звание офицер запаса. Во время минувших волн мобилизации эти граждане не призывались.
- Четвертая. Общественный резерв. Речь идет о гражданах, которых ВСУ могут привлечь к военным формированиям только при условии наиболее критического сценария развертывания полномасштабной войны. Никаких возрастных и физических ограничений у этой волны нет.