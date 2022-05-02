Данилов объяснил, почему в Украине пока не будет следующего этапа мобилизации

В Украине достаточно мобилизованных защитников, поэтому следующего, четвертого этапа мобилизации пока не будет.

Об этом вечером 2 мая в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— На сегодняшний день у нас достаточное количество военных, которые уже пришли к военкоматам и которых мы привлекли. На сегодняшний день идет обучение, идет подготовка наших бойцов. И то, что мы сделали в первую очередь этого достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну, — сказал Секретарь СНБО.

Согласно законодательству, всеобщая мобилизация в Украине происходит в четыре волны.

Поэтапность привлечения военнообязанных граждан происходит в соответствии с возможностями и потребностями армии, а также исходя из успехов боевых действий.

В Минобороны отмечают: призыв осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами: сейчас они под грифом “секретно”.

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