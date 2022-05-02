Данілов пояснив, чому в Україні поки не буде наступного етапу мобілізації

В Україні достатньо мобілізованих захисників, тому наступного, четвертого етапу мобілізації поки не буде.

Про це ввечері 2 травня в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– На сьогодні у нас достатня кількість військових, які вже прийшли до військкоматів і яких ми залучили. На сьогодні йде навчання, йде підготовка наших бійців. І те, що ми зробили у першу чергу, цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну, — сказав Секретар РНБО.

Відповідно до норм українського законодавства, мобілізація відбувається у чотири хвилі.

Поетапність залучення військовозобов’язаних громадян відбувається згідно з можливостями та потребами армії, а також виходячи з перебігу бойових дій.

Призов здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами: наразі вони є з грифом “секретно”.

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Хвилі мобілізації: