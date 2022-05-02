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Факти / Україна

Данілов пояснив, чому в Україні поки не буде наступного етапу мобілізації

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Данілов пояснив, чому в Україні поки не буде наступного етапу мобілізації

В Україні достатньо мобілізованих захисників, тому наступного, четвертого етапу мобілізації поки не буде.

Про це ввечері 2 травня в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– На сьогодні у нас достатня кількість військових, які вже прийшли до військкоматів і яких ми залучили. На сьогодні йде навчання, йде підготовка наших бійців. І те, що ми зробили у першу чергу, цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну, — сказав Секретар РНБО.

Відповідно до норм українського законодавства, мобілізація відбувається у чотири хвилі.

Поетапність залучення військовозобов’язаних громадян відбувається згідно з можливостями та потребами армії, а також виходячи з перебігу бойових дій.

Призов здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами: наразі вони є з грифом “секретно”.

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Хвилі мобілізації:

  1. Перша. Стосується оперативного резерву: колишні військовослужбовці з бойовим досвідом, контрактники та ветерани АТО/ООС. До 40 років.
  2. Друга. Також стосується оперативного резерву: колишні військовослужбовці з бойовим досвідом ДО 2014 року. Також контрактники.
  3. Третя. Мобілізаційний резерв. Йдеться про випускників університетів, які пройшли військову кафедру та отримали звання офіцер запасу. Під час минулих хвиль мобілізації ці громадяни не призивалися.
  4. Четверта. Громадський резерв. Йдеться про громадян, яких ЗСУ можуть залучити до військформувань лише за умови найбільш критичного сценарію розгортання повномасштабної війни. Жодних вікових та фізичних обмежень ця хвиля не має.
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