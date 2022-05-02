Данілов пояснив, чому в Україні поки не буде наступного етапу мобілізації

В Україні достатньо мобілізованих захисників, тому наступного, четвертого етапу мобілізації поки не буде.
Про це ввечері 2 травня в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
– На сьогодні у нас достатня кількість військових, які вже прийшли до військкоматів і яких ми залучили. На сьогодні йде навчання, йде підготовка наших бійців. І те, що ми зробили у першу чергу, цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну, — сказав Секретар РНБО.
Відповідно до норм українського законодавства, мобілізація відбувається у чотири хвилі.
Поетапність залучення військовозобов’язаних громадян відбувається згідно з можливостями та потребами армії, а також виходячи з перебігу бойових дій.
Призов здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами: наразі вони є з грифом “секретно”.
Хвилі мобілізації:
- Перша. Стосується оперативного резерву: колишні військовослужбовці з бойовим досвідом, контрактники та ветерани АТО/ООС. До 40 років.
- Друга. Також стосується оперативного резерву: колишні військовослужбовці з бойовим досвідом ДО 2014 року. Також контрактники.
- Третя. Мобілізаційний резерв. Йдеться про випускників університетів, які пройшли військову кафедру та отримали звання офіцер запасу. Під час минулих хвиль мобілізації ці громадяни не призивалися.
- Четверта. Громадський резерв. Йдеться про громадян, яких ЗСУ можуть залучити до військформувань лише за умови найбільш критичного сценарію розгортання повномасштабної війни. Жодних вікових та фізичних обмежень ця хвиля не має.