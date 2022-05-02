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Факты / Украина

На территории Беларуси остаются войска РФ — Минобороны

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
На территории Беларуси остаются войска РФ — Минобороны

В Беларуси все еще остаются российские войска, поэтому угроза нанесения ракетных ударов по Украине с ее территории сохраняется.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

– Российская армия сегодня использует территорию Республики Беларусь как плацдарм для наступления на Украину. Сейчас там есть российские войска, несколько батальонно-тактических групп. Они совершают демонстрационные действия, пытаются не допустить перебрасывания наших подразделений на другие, более трудные направления, – объяснил он.

Он подчеркнул, что сейчас сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси по Украине. Но наши военные внимательно следят за ситуацией, чтобы оперативно и своевременно отреагировать на смену обстановки.

Между тем Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что в Беларуси местным жителям выключают интернет, чтобы скрыть данные о передвижении оккупационных войск России по территории страны.

В доступе к интернету в течение месяца ограничивали целые регионы Беларуси. По данным украинской военной разведки, отключение пользователей от интернета координируют российские спецслужбы.

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Фото: Depositphotos

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