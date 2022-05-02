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Факти / Україна

На території Білорусі залишаються війська РФ – Міноборони

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
На території Білорусі залишаються війська РФ – Міноборони

У Білорусі все ще залишаються російські війська, тому загроза завдання ракетних ударів по Україні з її території зберігається.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу.

– Російська армія сьогодні використовує територію Республіки Білорусь як плацдарм для наступу на Україну. Зараз там є російські війська, декілька батальйонно-тактичних груп. Вони здійснюють демонстраційні дії, намагаються не допустити перекидання наших підрозділів на інші, більш важкі напрямки, – пояснив він.

Він зауважив, що наразі зберігається загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі по Україні. Але наші військові уважно слідкують за ситуацією, щоб оперативно і вчасно відреагувати на зміну обстановки.

Тим часом Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що у Білорусі місцевим мешканцям вимикають інтернет, щоб приховати дані про пересування окупаційних військ Росії територією країни.

У доступі до інтернету протягом місяця обмежували цілі регіони Білорусі. За даними української воєнної розвідки, відключення користувачів від інтернету координують російські спецслужби.

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Фото: Depositphotos

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