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В Беларуси блокируют доступ к интернету, чтобы скрыть передвижения войск РФ – разведка

Юлия Соколова редактор ленты
Блокування інтернету

На территории Беларуси местным жителям отключают интернет, чтобы скрыть данные о передвижениях оккупационных войск России по территории страны.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, в доступе к интернету в течение месяца ограничивали целые регионы Беларуси.

А впервые полное или частичное блокирование доступа белорусов-абонентов мобильной связи к сети было зафиксировано 1 апреля.

По данным украинской военной разведки, отключения пользователей в Беларуси от интернета координируют российские спецслужбы.

– Таким образом КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники, — подчеркивается в сообщении.

Как уточнили в разведке, в отдельных районах к югу и юго-востоку от столицы Беларуси – Минска наблюдаются такие аномалии в доступе к интернету. Это может свидетельствовать о наличии коридора для движения военной техники РФ.

Как известно, после начала полномасштабной войны в Украине в Беларуси начали действовать партизаны. Они создавали препятствия, чтобы не допустить втягивания белорусских войск в войну в Украине, останавливали российские поезда и портили технику.

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Белорусские партизаны частично разобрали рельсы, в результате чего железнодорожные пути стали непригодны для передвижения поездов.

После блокировки партизанами железной дороги в Беларуси одобрили введение смертной казни “за покушение на теракт”.

Источник: ГУР Минобороны Украины

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Фото: Depositphotos

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