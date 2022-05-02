Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Организация Объединенных Наций взяла на себя обязательство вывозить из Азовстали в Мариуполе только гражданских, но не военных и раненых.

– Мы продолжаем предлагать эвакуацию наших людей. Обрабатываем несколько треков. Сейчас – тот, что предложила ООН. К сожалению, эта эвакуация не касается наших военных или раненых. Они не берут на себя эту ответственность. ООН говорит только о помощи по вывозу гражданских людей. Мы уже вывозили, когда Россия не блокировала, то или иное количество людей из Мариуполя. Сейчас мы говорим о гражданских людях с Азовстали, которые боятся выходить, потому что их убивают, – отметил Зеленский в интервью телеканалу ΕRΤ.

Он подчеркнул, что все зависит только от российской стороны, потому что именно из-за нее возникают большие проблемы с эвакуацией.

– Вы видите, что даже ООН к этому привлечена, и даже так все происходит очень сложно, потому что веры к РФ нет… Но мы точно никого не забываем и не забудем, и если будет у нас возможность в ближайшие часы, ближайшие дни, мы обязательно это сделаем, – подчеркнул президент.

Он уточнил, что Украина может позаботиться о своих людях только на неоккупированной территории, то есть – когда эвакуированные добираются до Запорожья. Зеленский сообщил, что предупредил ООН, что РФ в любой момент может обстрелять эвакуационные автобусы на захваченных ею территориях.