Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Організація Об’єднаних Націй взяла на себе зобов’язання вивозити з Азовсталі до Маріуполя лише цивільних, але не військових та поранених.

– Ми продовжуємо пропонувати евакуацію наших людей. Обробляємо кілька треків. Нині – той, що запропонувала ООН. На жаль, ця евакуація не стосується наших військових чи поранених. Вони не беруть на себе цю відповідальність. ООН говорить лише про допомогу у вивезенні цивільних людей. Ми вже вивозили, коли Росія не блокувала, ту чи іншу кількість людей із Маріуполя. Наразі ми говоримо про цивільних людей з Азовсталі, які бояться виходити, бо їх убивають, – зазначив Зеленський в інтерв’ю телеканалу ΕRΤ.

Він наголосив, що все залежить лише від російської сторони, бо саме через неї виникають великі проблеми із евакуацією.

– Ви бачите, що навіть ООН до цього залучена і навіть так все відбувається дуже складно, тому що віри до РФ немає… Але ми точно нікого не забуваємо і не забудемо, і якщо буде у нас можливість найближчими годинами, найближчими днями, ми обов’язково це зробимо, – наголосив президент.

Він уточнив, що Україна може подбати про своїх людей лише на неокупованій території, тобто коли евакуйовані добираються до Запоріжжя. Зеленський повідомив, що попередив ООН, що РФ будь-якої миті може обстріляти евакуаційні автобуси на захоплених нею територіях.