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Факты / Украина

Запасной вариант: эксперт о возможной частичной мобилизации в пограничных областях РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Запасной вариант: эксперт о возможной частичной мобилизации в пограничных областях РФ

Россия готовит запасной вариант по объявлению мобилизации. Скорее всего, она может объявить частичную мобилизацию в приграничных с Украиной областях, поднимая уровень террористической угрозы.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил военный эксперт Олег Жданов.

— Если РФ еще объявит в этих приграничных областях военное положение и общую мобилизацию, то, по моему мнению, это приведет к еще большей панике и волне беженцев вглубь России. Поэтому не факт, что мобилизация сработает, – объяснил он.

Также Олег Жданов добавил, что в случае объявления такой мобилизации под призыв попадут все мужчины от 18 до 60 лет, как это сейчас происходит в оккупированном Донецке и Луганске. Кроме того, эксперт не исключает, что Росгвардии придется еще делать так называемые засады, чтобы набрать достаточное количество людей.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что, по его мнению, Украине выгодна всеобщая мобилизация в России.

Он объяснил, что общую мобилизацию в РФ ждут те, кто сейчас там объединился в ячейки легиона Свобода России. Как только объявят о мобилизации и их призовут в армию, у них на руках появится оружие. Тогда, по словам Арестовича, начнется последний отсчет дней режима Путина.

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Фото: Depositphotos

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