Россия продолжает депортировать украинцев в депрессивные регионы. 21 апреля во Владивосток привезли 308 жителей Мариуполя, в том числе 90 детей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и показал фото депортированных жителей города.

– Людей разместили по школам и общежитиям. Далее планируется размещение по разным населенным пунктам Приморского края. Вместо теплого Азовского моря и ласкового климата Украины – депрессивные регионы России, – написал он в соцсети.

По его словам, самый большой цинизм состоит в том, что для похищенных украинских детей будут еще проводить дополнительные занятия в пункте временного пребывания, поскольку у них “есть проблемы с русским языком”.

– Защитили украинцев, дети которых даже плохо понимают русский, путем депортации, – заметил Андрющенко.

РФ депортировала во Владивосток более 300 мариупольцев – советник мэра / 3 фотографии

В Мариуполе, заблокированном войсками РФ, до сих пор остаются до 130 тыс. мирных жителей. В городе гуманитарная катастрофа, нет пищи, воды и возможностей оказать медицинскую помощь.

Непростая ситуация на металлургическом заводе Азовсталь. Там, кроме украинских военных, находятся и гражданские – до 1 тыс. человек.

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Фото: Петро Андрющенко