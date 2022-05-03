Депортованих до РФ маріупольців відпраляють на Далекий Схід або Сибір – мер

Окупанти депортували до Росії або так званої ДНР майже 40 тис. маріупольців. Про це під час брифінгу повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, депортованих маріупольців у Росії відпраляють на Далекий Схід або Сибір. Там їх змушують працювати на принизливих роботах.

– Місцеве населення Маріуполя окупанти вивозять на окраїни Росії, зокрема на Далекий Схід або Сибір. Там нашим людям видають довідку переселенця. Після цього їх відправляють виконувати різну принизливу роботу. Свого часу до таких же дій вдавалися Сталін і Гітлер, – розповів Вадим Бойченко.

Днями радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що Росія депортувала до Владивостока 308 жителів Маріуполя, зокрема 90 дітей. За його словами, людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі їх планують розселити по різних населених пунктах депресивних районів Росії.

Водночас уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова раніше повідомляла, що російські найманці примусово депортували на територію Росії понад 790 тис. громадян України, серед яких близько 150 тис. дітей.