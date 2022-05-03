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Факты / Украина

Россияне обстреляли школу и дома в Запорожской области. Есть погибшие

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл Запорізької області 3 травня 2022

3 мая российские военные обстреляли из артиллерии поселок Зализничное Запорожской области.

Захватчики разбили местную школу. В учебном заведении повреждены крыша и окна.

Потерпели разрушения во время вражеского обстрела также 12 домов.

От осколочных ранений погибли два человека.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, отмечает пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев.

Обстріл Запорізької області 3 травня 2022
Обстріл Запорізької області 3 травня 2022
Обстріл Запорізької області 3 травня 2022
Обстріл Запорізької області 3 травня 2022
Обстріл Запорізької області 3 травня 2022
Обстріл Запорізької області 3 травня 2022
Обстріл Запорізької області 3 травня 2022
Обстріл Запорізької області 3 травня 2022
Обстріл Запорізької області 3 травня 2022
Обстріл Запорізької області 3 травня 2022
Россияне обстреляли школу и дома в Запорожской области. Есть погибшие / 5 фотографий

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 69-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

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