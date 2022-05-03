3 мая российские военные обстреляли из артиллерии поселок Зализничное Запорожской области.
Захватчики разбили местную школу. В учебном заведении повреждены крыша и окна.
Потерпели разрушения во время вражеского обстрела также 12 домов.
От осколочных ранений погибли два человека.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, отмечает пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев.
Россияне обстреляли школу и дома в Запорожской области. Есть погибшие / 5 фотографий
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 69-е сутки.
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Источник: Запорожская ОВА
Фото: Запорожская ОВА