3 травня російські військові обстріляли з артилерії селище Залізничне Запорізької області.

Загарбники розтрощили місцеву школу. У навчальному закладі пошкоджено дах та вікна.

Зазнали руйнувань під час ворожого обстрілу також 12 будинків.

Від осколкових поранень загинули двоє людей.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, зазначає речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник Іван Ареф’єв.

Росіяни обстріляли школу й будинки в Запорізькій області. Є загиблі / 5 фотографий

Повномасштабна війна в Україні триває вже 69-ту добу.

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Джерело: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА