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Факти / Україна

Росіяни обстріляли школу й будинки в Запорізькій області. Є загиблі

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Росіяни обстріляли школу й будинки в Запорізькій області. Є загиблі

3 травня російські військові обстріляли з артилерії селище Залізничне Запорізької області.

Загарбники розтрощили місцеву школу. У навчальному закладі пошкоджено дах та вікна.

Зазнали руйнувань під час ворожого обстрілу також 12 будинків.

Від осколкових поранень загинули двоє людей.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, зазначає речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник Іван Ареф’єв.

Росіяни обстріляли школу й будинки в Запорізькій області. Є загиблі / 5 фотографий

Повномасштабна війна в Україні триває вже 69-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

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