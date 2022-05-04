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Факты / Украина

Садовый рассказал о последствиях ракетного удара по Львову, количество пострадавших выросло

Наташа Тарчевська редактор ленты
Садовый рассказал о последствиях ракетного удара по Львову, количество пострадавших выросло

В результате ракетного удара по Львову два человека получили ранения, информации о погибших нет.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, ликвидация пожара на одной из электроподстанций продолжается. Он также поделился видео и фотографиями с места, куда прилетела одна из ракет оккупантов.

– В городе перебои с водоснабжением и электроснабжением некоторых больниц… Также есть серьезные повреждения в коммунальной инфраструктуре, – сообщил мэр города.

О том, что во Львове произошла серия взрывов, стало известно вечером 3 мая. За считанные минуты до этого на территории области была объявлена ​​воздушная тревога.

Оккупанты попали сразу в три электроподстанции: вообще без тока остались две насосные станции.

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