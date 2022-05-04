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Факти / Україна

Садовий розповів про наслідки ракетного удару по Львову, кількість постраждалих зросла

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Садовий розповів про наслідки ракетного удару по Львову, кількість постраждалих зросла

Внаслідок ракетного удару по Львову дві людини отримали поранення, інформації про загиблих немає.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій триває. Він також поділився відео та світлинами з місця, куди прилетіла одна з ракет окупантів.

– У місті перебої з водопостачанням та електропостачанням деяких лікарень… Також є серйозні пошкодження у комунальній інфраструктурі, – повідомив мер міста.

Про те, що у Львові сталася серія вибухів, стало відомо ввечері 3 травня. За лічені хвилини до цього на території області була оголошена повітряна тривога.

Окупанти поцілили одразу в три електропідстанції: взагалі без струму залишилися дві насосні станції.

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