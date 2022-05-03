У Путіна немає шансів, мобілізація йому не допоможе – Гудков

Путін любить символічні дати, тому йому потрібно 9 травня продемонструвати хоч якусь перемогу у війні проти України, але жоден із обговорюваних варіантів, зокрема й оголошення мобілізації в РФ, не допоможе йому перемогти, вважає російський опозиційний політик та громадський діяч Дмитро Гудков.

– Я думаю, зараз у Кремлі просто не знають, що можна запропонувати, бо жодних реальних перемог немає. У Путіна дуже обмежений набір опцій. Опція №1 – це оголосити про приєднання “ЛДНР”. Я цей варіант не виключаю, але деякі навіть чинні депутати не знають про такі плани на цю дату, – сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, другий варіант, який обговорюється – це спроба нападу на Молдову. Але його опозиціонер вважає дурним, оскільки він спровокує додаткові санкції та участь у конфлікті блоку НАТО.

Третій варіант – це оголошення мобілізації, оскільки на всіх федеральних каналах уже кажуть, що Путін воює не з Україною, а зі всім блоком НАТО.

– Якщо міркувати з точки зори здорового глузду, все, окрім приєднання “ЛДНР”, абсолютно безглуздо навіть з точки зору інтересів Путіна. Чому? Просто уявіть більшість росіян біля телевізорів, яким розповідають, як відбувається нібито “спецоперація”. Для цих людей війна відбувається десь далеко, не з ними і взагалі їх не торкається. Але як тільки оголошується мобілізація, всі ці люди відразу ж відключають зомбо-ящики і починають отримувати інформацію з інтернету – а там трупи російських солдатів, що живцем згоріли в танках, розгромлені міста тощо, – пояснив Гудков.

На його думку, росіяни почнуть розуміти, що завтра вони самі поїдуть на війну. Навіть якщо набереться 100-300 тис. осіб – не факт, що вони захочуть воювати.

– Тому мобілізація дасть зворотний ефект, як і спроба напасти на Молдову, бо це буде шостий раунд санкцій. Немає жодної опції, яка б дозволила Путіну перемогти. У цій війні перемогти просто неможливо, бо вона злочинна, проти вільного народу, громадян, які захищають свою країну, не лише проти України, а й усього цивілізованого світу, – вважає опозиціонер.

Гудков зазначив, що в сучасному світі перемогти можна тільки у війні економік, але тут програш РФ абсолютно очевидний з її 1,5% ВВП проти цивілізації, яка має 70% світового ВВП.

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Фото: Дмитрий Гудков