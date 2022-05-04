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Факты / Украина

В Украине на период войны отменили таможенный контроль непродовольственной продукции

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Украине на период войны отменили таможенный контроль непродовольственной продукции

Кабмин временно отменил таможенный контроль непродовольственной продукции. Такая мера будет действовать до конца срока действия военного положения в Украине.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, 3 мая. В своем Telegram-канале об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Остановлено временно, на период до остановки или отмены военного положения, совершение таможенными органами государственного контроля непродовольственной продукции, – написал он.

Напомним, 12 марта постановлением Кабмина в Украине разрешили продавать импортные продукты без маркировки на украинском языке. Согласно документу, это разрешение также будет действовать только во время военного положения.

Это же касается и пищевых продуктов, и кормов, ввозимых на таможенную территорию Украины как гуманитарная помощь.

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