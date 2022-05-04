В Україні на період війни скасували митний контроль нехарчової продукції

Кабмін тимчасово скасував митний контроль нехарчової продукції. Такий захід діятиме до кінця терміну дії воєнного стану в Україні.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 3 травня. У своєму Telegram-каналі про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Зупинено тимчасово, на період до зупинки чи скасування військового стану, вчинення митними органами державного контролю нехарчової продукції, – написав він.

Нагадаємо, 12 березня постановою Кабміну в Україні дозволили продавати імпортні продукти без маркування українською мовою. Згідно з документом, цей дозвіл також діятиме лише під час воєнного стану.

Це ж стосується і харчових продуктів, і кормів, які ввозяться на митну територію України як гуманітарна допомога.