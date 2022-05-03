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Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
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Факты / Украина

С начала масштабной войны в Украине погибли уже 220 детей

Марта Бондаренко редактор ленты
С начала масштабной войны в Украине погибли уже 220 детей

С начала широкомасштабного военного вторжения России на территорию нашего государства в Украине погибли уже 220 детей, еще более 406 получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 45, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

2 мая в результате вражеских ракетных обстрелов в Одессе погиб 14-летний мальчик, а 17-летняя девушка получила ранения.

Кроме того, оккупанты уничтожают украинские учебные заведения. Так, из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 1 584 учебных заведения, из которых 118 разрушены полностью.

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Прокуроры отмечают, что все вышеуказанные данные не окончательны, поскольку постоянно идет сбор информации с мест боевых действий или территорий, которые освободили от российской оккупации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 69-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Pixabay

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