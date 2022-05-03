С начала широкомасштабного военного вторжения России на территорию нашего государства в Украине погибли уже 220 детей, еще более 406 получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 45, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

2 мая в результате вражеских ракетных обстрелов в Одессе погиб 14-летний мальчик, а 17-летняя девушка получила ранения.

Кроме того, оккупанты уничтожают украинские учебные заведения. Так, из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 1 584 учебных заведения, из которых 118 разрушены полностью.

Related video

Прокуроры отмечают, что все вышеуказанные данные не окончательны, поскольку постоянно идет сбор информации с мест боевых действий или территорий, которые освободили от российской оккупации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 69-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.