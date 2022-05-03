Погибший от ракетного удара по жилому дому подросток из Одессы был очень усердным учеником.

Своими воспоминаниями о мальчике поделилась его соседка.

– Ребенок так старательно учился. Мальчик в подвале сдавал экзамены онлайн. Так волновался, что что-то учительница ему не так сказала, и он не вложился по времени, – сквозь слезы рассказывает женщина.

Знала жительница пострадавшего от атаки РФ дома и раненую девушку.

– Девочка молодая Лиза. 5 мая ей должно было исполниться 18 лет. Замуж должна была выходить. Ее унесли раненую. Я не знаю, где она находилась, – добавила женщина.

Одесситка в момент удара была дома вместе с мужем, хотя уже долгое время они живут в подвале, потому что от предыдущих атак в квартире выбило стекла.

– Как загрохотало – и посыпались стены и зеркала. Дым, угар, пыль, темно стало. Дышать нечем. Я еще и астматик, – рассказывает женщина.

Российская ракета влетела в подъезд рядом с ее квартирой.

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Напомним, что 2 мая российские военные нанесли удар по жилому дому Одессы. В здании находилось пять человек.

Погиб 15-летний подросток. Несовершеннолетнюю девушку с ранениями госпитализировали в больницу.

В момент атаки РФ в Одессе действовал длительный комендантский час, который закончился в 05.00 3 мая.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 69-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Одесский горсовет