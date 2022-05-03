З початку широкомасштабного воєнного вторгнення Росії на територію нашої держави в Україні загинуло вже 220 дітей, ще понад 406 дістали поранень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 45, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

2 травня внаслідок ворожого ракетного обстрілу в Одесі загинув 14-річний хлопчик, а 17-річна дівчина дістала поранень.

Крім того, окупанти нищать українські заклади освіти. Так, через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 1 584 заклади освіти, з яких 118 зруйновано повністю.

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Прокурори наголошують, що всі вищезазначені дані не є остаточними, адже постійно триває збір інформації з місць, де йдуть бої, або які звільнили від російської окупації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 69-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.