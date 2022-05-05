Журналисты-расследователи издания Проект сообщают, что российские власти резко сократили использование термина “денацификация”, которым президент РФ Владимир Путин ранее называл одну из основных целей полномасштабного вторжения в Украину, потому что россияне не понимают значение этого слова.

В издании ссылаются на высокопоставленного медиаменеджера и близких к Кремлю социолога и политтехнологов, которые утверждают, что примерно через неделю после начала полномасштабной войны РФ против Украины социологи провели закрытые телефонные опросы жителей России по основным тезисам пропаганды по заказу администрации Путина.

Как выяснилось, россияне не понимают и не могут объяснить, что такое “денацификация”, и испытывают проблемы даже с произношением самого слова.

– После этого у нас начался беспорядок – еженедельно искали новые слова, но ничего удачного подобрать не удалось, – заявил собеседник издания, близкий к Кремлю.

Согласно результатам опросам, по его словам, россияне хотят слышать только о победе.

Проект уточняет, что государственная пропаганда решила все же не отказываться от употребления слова “денацификация” полностью, ведь “нельзя просто забыть озвученную президентом цель”. Однако частоту упоминания – сократили.

В качестве примера издание пишет, что пропагандист Дмитрий Киселев в своих эфирах 27 февраля и 6 марта около семи минут пытался объяснить значение этого слова.

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В апреле же он либо не говорил о “денацификации” вообще, либо использовал это слово один раз за весь выпуск программы.

Напомним, Financial Times пишет, что в конце марта Москва на переговорах с Киевом якобы решила отказаться от первоначального требования о “денацификации” Украины.

Источник: Проект