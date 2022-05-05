Журналісти-розслідувачі видання Проєкт повідомляють, що російська влада різко скоротила використання терміна “денацифікація”, який президент РФ Володимир Путін раніше називав однією з основних цілей повномасштабного вторгнення в Україну, тому що росіяни не розуміють значення цього слова.

У виданні посилаються на високопоставленого медіаменеджера та близьких до Кремля соціолога та політтехнологів, які стверджують, що приблизно через тиждень після початку повномасштабної війни РФ проти України соціологи провели закриті телефонні опитування мешканців Росії за основними тезами пропаганди на замовлення адміністрації Путіна.

Як з’ясувалося, росіяни не розуміють і не можуть пояснити, що таке “денацифікація”, і мають проблеми навіть з вимовою самого слова.

– Після цього у нас почався безлад – щотижня шукали нові слова, але нічого вдалого підібрати не вдалося, – заявив співрозмовник видання, близький до Кремля.

Згідно з результатами опитувань, за його словами, росіяни хочуть чути лише про перемогу.

Проєкт уточнює, що державна пропаганда вирішила все ж таки не відмовлятися від вживання слова “денацифікація” повністю, адже “не можна просто забути озвучену президентом мету”. Проте частоту згадування – скоротили.

Як приклад видання пише, що пропагандист Дмитро Кисельов у своїх ефірах 27 лютого та 6 березня близько семи хвилин намагався пояснити значення цього слова.

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У квітні ж він або не говорив про “денацифікацію” взагалі, або використав це слово один раз за весь випуск програми.

Нагадаємо, Financial Times пише, що наприкінці березня Москва на переговорах з Києвом нібито вирішила відмовитися від початкової вимоги щодо “денацифікації” України.

Джерело: Проєкт