В Киеве сработала система ПВО

В Киеве сегодня, 4 мая, сработала система ПВО. Тревога в столице была объявлена в 19.45, по состоянию на 21.00, ее не отменили.

В 20.06 воздушная тревогу объявлена почти по всей Украине, кроме трех областей — Херсонской, Луганской и Ровенской областях.

Напомним, что вечером 4 мая в Днепре и области раздаются сильные взрывы, обстрелы ведутся по центру города. Ракеты попали по железнодорожному объекту города. Кроме того, слышны взрывы в Запорожье и Черкассах.

Вечером 3 мая в Киеве тоже сработала система ПВО. При этом несколько российских ракет попали в объекты на Львовщине и Закарпатье