Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 70 день войны
Убили Убили
220 детей
Ранили Ранили
>407 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 153 взрослых
Факты / Украина

В Киеве сработала система ПВО

Маліновська Ангеліна
В Киеве сработала система ПВО

В Киеве сегодня, 4 мая, сработала система ПВО. Тревога в столице была объявлена в 19.45, по состоянию на 21.00, ее не отменили.

В 20.06 воздушная тревогу объявлена почти по всей Украине, кроме трех областей — Херсонской, Луганской и Ровенской областях.

Напомним, что вечером 4 мая в Днепре и области раздаются сильные взрывы, обстрелы ведутся по центру города. Ракеты попали по железнодорожному объекту города. Кроме того, слышны взрывы в Запорожье и Черкассах. 

Вечером 3 мая в Киеве тоже сработала система ПВО. При этом несколько российских ракет попали в объекты на Львовщине и Закарпатье

 

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка