У Києві спрацювала система ППО

У Києві сьогодні, 4 травня, спрацювала система ППО. Тривогу у столиці було оголошено о 19.45, станом на 21.00, її не скасували.

О 20.06 повітряну тривогу було оголошено майже по всій Україні, крім трьох областей – Херсонської, Луганської та Рівненської.

Нагадаємо, що ввечері 4 травня у Дніпрі та області лунають сильні вибухи, обстріл ведеться центром міста. Ракети потрапили у залізничний об’єкт міста. Крім того, чути вибухи у Запоріжжі та Черкасах.

Вчора, 3 травня у Києві також справцювала система ПВО, проте декілька російських ракет влучили в об’єкти на Львівщині та Закарпатті.