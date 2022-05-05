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Факты / Украина

В Николаеве раздаются взрывы

Маліновська Ангеліна
В Николаеве раздаются взрывы

В Николаеве раздаются взрывы.

– Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео. Официальную информацию сообщим вам впоследствии, – пишет мэр Николаева Александр Сенкевич.

Также в соцсетях люди сообщают об обстрелах города.

– Николаев прямо сейчас! Идут активные обстрелы города. Николаев держись! – пишут очевидцы.

Напомним, что сегодня, 4 мая, во многих городах Украины раздаются взрывы, в том числе в Днепре, Запорожье, Черкассах. В Днепре был очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, в Киеве сегодня вечером сработала система ПВО. 

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