В Николаеве раздаются взрывы.
– Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео. Официальную информацию сообщим вам впоследствии, – пишет мэр Николаева Александр Сенкевич.
Также в соцсетях люди сообщают об обстрелах города.
– Николаев прямо сейчас! Идут активные обстрелы города. Николаев держись! – пишут очевидцы.
Напомним, что сегодня, 4 мая, во многих городах Украины раздаются взрывы, в том числе в Днепре, Запорожье, Черкассах. В Днепре был очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры.
Кроме того, в Киеве сегодня вечером сработала система ПВО.
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