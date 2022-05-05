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Факти / Україна

У Миколаєві лунають вибухи

Маліновська Ангеліна Редактор сайту
У Миколаєві лунають вибухи

У Миколаєві лунають вибухи.

– Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом, – пише мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Також у соцмережах люди повідомляють про обстріли міста.

– Миколаїв прямо зараз! Ідуть активні обстріли міста. Миколаїв тримайся! – пишуть очевидці.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 травня, у багатьох містах України лунають вибухи, зокрема у Дніпрі, Запоріжжі, Черкасах. У Дніпрі був черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури.

Крім того, у Києві сьогодні ввечері спрацювала система ППО.

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