У Миколаєві лунають вибухи.

– Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом, – пише мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Також у соцмережах люди повідомляють про обстріли міста.

– Миколаїв прямо зараз! Ідуть активні обстріли міста. Миколаїв тримайся! – пишуть очевидці.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 травня, у багатьох містах України лунають вибухи, зокрема у Дніпрі, Запоріжжі, Черкасах. У Дніпрі був черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури.

Крім того, у Києві сьогодні ввечері спрацювала система ППО.