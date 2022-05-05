Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 70 день войны
Убили Убили
220 детей
Ранили Ранили
>407 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 238 взрослых
Факты / Украина

Японцы на цифровой карте показали, как выглядит Попасная после атак РФ

Маліновська Ангеліна Редактор сайта
Японцы на цифровой карте показали, как выглядит Попасная после атак РФ

Исследовательская группа Токийского университета опубликовала цифровые карты, на которых показали разрушения в Луганской области в результате российской агрессии в Украине.

Спутники, используя инфракрасное излучение, продемонстрировали, что за последний месяц в нескольких городах Луганской области один за другим вспыхивали большие пожары. А это говорит о жестоких атаках со стороны России.

Читайте
Взрывы слышны в Запорожье и Черкассах, в Днепре попали в железнодорожную инфраструктуру

Больше всего разрушений зафиксировано в Попасной. На карте ясно видно, как РФ уничтожает только стратегические объекты.

Источник: Луганская ОГА

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка