Японцы на цифровой карте показали, как выглядит Попасная после атак РФ

Исследовательская группа Токийского университета опубликовала цифровые карты, на которых показали разрушения в Луганской области в результате российской агрессии в Украине.

Спутники, используя инфракрасное излучение, продемонстрировали, что за последний месяц в нескольких городах Луганской области один за другим вспыхивали большие пожары. А это говорит о жестоких атаках со стороны России.

Больше всего разрушений зафиксировано в Попасной. На карте ясно видно, как РФ уничтожает только стратегические объекты.

Источник: Луганская ОГА