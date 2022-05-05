Японці на цифровій мапі показали, як виглядає Попасна після атак РФ

Дослідницька група Токійського університету опублікувала цифрові карти, на яких показала руйнування на Луганщині внаслідок російської агресії в Україні.
Супутники, використовуючи інфрачервоне випромінювання, продемонстрували, що за останній місяць у кількох містах Луганської області одна за одною спалахували великі пожежі. А це говорить про жорстокі атаки з боку Росії.
Більше всього руйнувань зафіксували в Попасній. На мапі чітко видно, як РФ знищує тільки стратегічні об‘єкти.
Джерело: Луганська ОДА
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