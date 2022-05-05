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Факти / Україна

Японці на цифровій мапі показали, як виглядає Попасна після атак РФ

Маліновська Ангеліна Редактор сайту
Японці на цифровій мапі показали, як виглядає Попасна після атак РФ

Дослідницька група Токійського університету опублікувала цифрові карти, на яких показала руйнування на Луганщині внаслідок російської агресії в Україні.

Супутники, використовуючи інфрачервоне випромінювання, продемонстрували, що за останній місяць у кількох містах Луганської області одна за одною спалахували великі пожежі. А це говорить про жорстокі атаки з боку Росії.

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Більше всього руйнувань зафіксували в Попасній. На мапі чітко видно, як РФ знищує тільки стратегічні об‘єкти.

Джерело: Луганська ОДА

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