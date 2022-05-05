Рашисты крадут тысячи тонн зерна у фермеров на захваченных частях Украины – CNN

Российские оккупанты крадут тысячи тонн зерна, а также сельскохозяйственное оборудование у украинских фермеров на захваченных ими территориях, а также расстреливают склады продовольствия из артиллерии.

Об этом 5 мая со ссылкой на свои многочисленные источники сообщает CNN.

Как уточняется, это явление ускорилось в последние недели, когда российские подразделения усилили контроль над некоторыми районами богатых сельскохозяйственных регионов Херсонской и Запорожской областей на Юге Украины. С тех пор посевные работы во многих районах были прерваны или прекращены.

По данным издания, действия российских войск могут поставить под угрозу урожай этого года в одной из важнейших стран-производителей зерна в мире. Отмечается, что объемы краж просто огромны.

Специалист Киевской школы экономики Олег Нивьевский заявил, что накануне вторжения около 6 млн тонн пшеницы и 15 млн тонн кукурузы были готовы к экспорту из Украины, большая часть из них находилась на Юге страны.

Министерство обороны Украины подсчитало, что на сегодняшний день было украдено уже около 400 тыс. тонн зерна.

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Фермеры и другие жители Херсона и Запорожья предоставили CNN подробности многочисленных краж.

Так, в конце апреля российские солдаты вывезли 1 500 тонн зерна из хранилищ, известных как элеваторы в херсонском поселке Малая Лепетиха, на грузовиках с крымскими номерами. На следующий день те же самые грузовики – всего 35, – вернулись и опустошили большие складские помещения, известные как элеваторы, в соседнем Новорайске за рекой Днепр.

В Мелитополе, временно оккупированном городе Запорожской области, мэр Иван Федоров поделился с CNN видео, на котором видно, как грузовики российских военных со знаком Z везут зерно в сторону временно оккупированного Крыма.

Федоров рассказал CNN, что россияне “обходили все деревни, каждый двор, и искали сельхозтехнику, зерно, которое впоследствии разграбили”.

– Чеченские солдаты, воюющие на стороне России, ведут себя как преступники в 1990-х. Сначала предлагают купить зерно по смехотворно низкой цене. Но если ты не соглашаешься, они забирают у тебя все даром. Масштаб грабежей просто ошеломляющий, – сказал Федоров.