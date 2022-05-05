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Факты / Украина / Общество

Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно

Юля Захарченко редактор ленты
Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно

Российская Федерация погрузила на свое судно во временно оккупированном Крыму 27 тыс. тонн украденного украинского зерна и попыталась продать его Египту. После отказа российское судно изменило направление движения в Ливан и Сирию.

Судно Матрос Позинич, входящее в подсанкционную российскую Объединенную судостроительную корпорацию, с 27 тыс. тонн нашего зерна направлялось в египетский порт Александрия. Российские оккупанты продолжают воровать и вывозить зерно на временно оккупированной территории Украины.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подчеркнул, что украинские дипломаты помешали России доставить эти 27 тыс. тонн зерна в Александрию. МИД Украины уже обратилось в ливанские и сирийские органы, чтобы они арестовали украденный груз, если российское судно зайдет в их порты.

Николенко подчеркнул, что разорение временно захваченных населенных пунктов на Херсонщине, вывоз зерна и сельскохозяйственной техники подрывает не только продовольственную безопасность Украины, но и значительной части мира, зависимой от продовольствия нашего государства.

Всего российские наемники уже вывезли 400 тыс. тонн украинского зерна с временно оккупированных территорий в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Оккупанты угрожают украинским аграриям национализацией предприятий.

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Источник: ЭП

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Фото: Depositphotos

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