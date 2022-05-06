На 72-гу добу російські окупанти не припиняють наступ на Сході з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Карта бойових дій в Україні на 06.05.2022

На Волинському і Поліському напрямках ворог активності не проявляв. А у збройних силах Білорусі триває перевірка бойової готовності сил реагування.

В прикордонних районах України – на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей – російська армія зосередила незначну кількість особового складу, озброєння та військової техніки.

Противник продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова.

На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі, за попередніми даними, перебуває до 300 поранених.

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Ворог продовжує розвідку у повітрі.

На Донецькому і Таврійському напрямках російська армія продовжує вести активні бойові дії. На Лиманському напрямку окупанти постійно обстрілюють позиції наших воїнів.

На Попаснянському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Попасна та відновити наступ на населені пункти Лиман та Сіверськ.

У Маріуполі ворог продовжує блокувати підрозділи сил оборони в районі Азовсталі. В окремих районах, за підтримки авіації, окупанти намагаються взяти під контроль території заводу.

На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не вів.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, утримував зайняті рубежі.

На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог постійно обстрілює населених пунктів, з який вийшов.

Окупанти проводили повітряну розвідку в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.

За попередню добу Збройні сили України знищили 15 повітряних цілей: 14 безпілотних літальних апаратів Орлан та один літак.

На території Донецької та Луганської областей наші захисники відбили 11 атак ворога, знищили вісім танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 72-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW